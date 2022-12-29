﻿İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri, Teknoloji, bünyesinde uygulama müdürü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
- Üniversitelerin Mühendislik alanlarından mezun,
- Ulaştırma, sinyalizasyon, otoyol projelerinde en az 5 yıl tecrübeli,
- İyi düzeyde MS Office programları kullanabilen, proje yönetim yazılımlarına hakim (ERP ve mühendislik yazılımları bilgisine sahip)
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve dünya genelindeki yeni teknoloji uygulamaları konusunda bilgi sahibi
- Ekip ve proje yönetimi konularında tecrübe sahibi, analiz yeteneği gelişmiş, analitik yönü güçlü
- Proje yönetimi bilgisine sahip; proje yönetimi ve raporlamanı yapabilecek,
- Proje bazlı esnek çalışabilecek,
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
- İstanbul Avrupa ve/veya Anadolu Yakası'nda ikamet eden.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda mühendislik diploma örneği istenecektir.
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