İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

DHA'da yer alan habere göre, Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu.
Gemi yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Geminin Kartal Demir Sahası'na çekilmesinin ardından geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı saat 17.40 itibariyle tekrar gemi trafiğine açıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.