16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Karaya oturan geminin Kartal Demir Sahası'na çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:13
Takip Et

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
+
Aa
-

DHA'da yer alan habere göre, Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu. 

Gemi yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Geminin  Kartal Demir Sahası'na çekilmesinin ardından geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı saat 17.40 itibariyle tekrar gemi trafiğine açıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
1
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
3
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
4
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
7
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.