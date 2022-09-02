İstanbul Boğazı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazında karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre; Ukrayna’dan İstanbul’a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 50 metre kala karaya oturmuştu.
Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun’un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekilirken kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.
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