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Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar

İstanbul Pendik'te bir bank üzerinde çekilen görünler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepkilere sebep oldu. Görüntülerde bir çiftin kimseye aldırmadan ve görüntülendiklerinin farkında olmadan Bebek Sahilindeki ilişki görüntülerini andırdı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:29
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Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar

Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, çiftin çevredekilere aldırış etmeden ve görüntülendiklerinden farkında olmadan aşırı yakınlaştıkları görüldü.

Çiftin görüntüsü, Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntülerini akıllara getirdi.

Sahilde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ve hakkında 'cinsel saldırı' ile 'hayasızca hareketler' suçlarından dava açılan Ö.K, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu" sözleriyle kendini savunmuştu.

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