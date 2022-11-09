Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, çiftin çevredekilere aldırış etmeden ve görüntülendiklerinden farkında olmadan aşırı yakınlaştıkları görüldü.

Çiftin görüntüsü, Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntülerini akıllara getirdi.

Sahilde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ve hakkında 'cinsel saldırı' ile 'hayasızca hareketler' suçlarından dava açılan Ö.K, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu" sözleriyle kendini savunmuştu.