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İstanbul Boğazı'nı geçmeyi bekleyen tanker sayısı 13'e düştü

Denizcilik hizmetleri şirketi Tribeca, Akdeniz'e ilerlemek için İstanbul Boğazı'ndan geçmeyi bekleyen petrol tankeri sayısının 13'e gerilediğini, dün bu sayının 17 olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:21
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İstanbul Boğazı'nı geçmeyi bekleyen tanker sayısı 13'e düştü

İstanbul Boğazı'nı geçmeyi bekleyen tanker sayısı 13'e düştü
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Bu durum, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde beklemede olan tankerlerin oluşturduğu tıkanıklığın hafiflediğine işaret ediyor.

Getirilen yeni kural uyarınca gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri süresince veya Türk limanlarına uğradıklarında sigorta belgesi sunmaları gerekiyor.

Tribeca, bugün İstanbul Boğazı'ndan güney istikametine doğru beş tankerin geçişinin yapılmasının planlandığını bildirdi. Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçmek için Karadeniz'de bekleyen tanker sayısı 20'ydi.

Tribeca'nın verilerine göre tankerlerin daha önce 4,2 gün olan ortalama bekleme süresi 2,8 güne geriledi. Ortalama bekleme süresi geçen hafta 6 gün ile zirve yapmıştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, toplam 475 bin ton petrol taşıyan dört tankerin düzenlemeye uygun gerekli sigorta mektuplarını ibraz ettiğini ve bunun, tankerlerin bugün İstanbul Boğazı'ndan geçişini hızlandıracağı kaydedilmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü ayrıca sigorta belgelerinin teyidini içeren mektupları ibraz edemeyen beş tankerin Çanakkale Boğazı'ndan çıkarılarak Türkiye karasularından uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tribeca, Çanakkale Boğazı'ndan bugün iki tankerin güney istikametinde geçişinin planlandığını, yedi tankerin geçişininse planlamasının yapıldığını kaydetti.

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