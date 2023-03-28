﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor

ANKA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından koordinasyon içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi, son olarak Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için kurulacak Hatay Planlama Merkezi'ne ilişkin ortak çalışmaların başladığını duyurdu. Ziyarette; Hatay Planlama Merkezi’nin hedefleri ve çalışmaları konuşuldu.

Hatay Planlama Merkezi’nin hedefleri; Hatay’ın geleceğine yönelik mekansal ve stratejik kararları geliştirmek, şehircilik alanında yürütülmekte olan tüm çalışmaların koordinasyonunu ve yerel dinamiklerin sürece katılımını sağlamak, güncel verileri derleyerek değerlendirmek ile Hatay’ın bilimsel, akılcı ve vizyoner bir biçimde planlamasını sağlamak olarak sıralandı.

Antakya EXPO Alanı’nda belirlenen bölgede kurulacak ofiste yürütülecek çalışmaların yanı sıra İBB ve İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde oluşturulacak Koordinasyon Merkezleri ile de çalışmaların senkronize bir biçimde yürütüleceği belirtildi. Sürecin tamamının yerel, ulusal ve uluslararası katılıma açık bir biçimde sürdürüleceği, Hatay’ı yeniden hak ettiği yere taşınabilmesi ve şehrin kaderini kendi ellerine alabilmesi için bu sürece herkesin katkı ve desteğinin beklendiği paylaşıldı.