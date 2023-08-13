İstanbul depremi için 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

Uzmanlar tarafından yaşanacağı söylenen İstanbul depremine hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Görevlendirmeler, olası depremde ilgili yöneticiler de afetzede olacağı için yapıldı.

İstanbul depremi için 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

Kahramanmaraş merkezli büyük depreme hazırlıksız yakalanan Türkiye İstanbul’da olması beklenen büyük deprem için hazırlıklarını sürdürüyor. Milliyet gazetesinin haberine göre; Uzmanlar tarafından yıkıcı olacağı söylenen deprem için İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Görevlendirmeler, olası depremde ilgili yöneticiler de afetzede olacağı için yapıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından da 11 ile 11 koordinatör vali ataması yapılmıştı ama yeterli olmadı. Ayrıca İstanbul'un 39 ilçesinin Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında, Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi.

2 BİN 864 OLAN “TOPLANMA ALANI” SAYISI DA 5 BİN 578’E ÇIKARILDI.

Megakentte 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor.

Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56 virgül 88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.

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