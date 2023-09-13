İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri

Olası İstanbul depreminde pek çok ilçenin yüksek risk taşıdığı söyleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan raporlarda İstanbul depreminde riskli ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. Peki, İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri

İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı’na İRAP göre olası büyük bir depremde İstanbul’un depremden etkilenecek ilçelerini paylaştı. Peki, İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçeler hangileri? İstanbul’un depremde en riskli ilçeleri

Deprem İstanbul’un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte; özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecek. Bu durumun ana sebepleri olarak; belirtilen ilçelerin faya yakınlığı, yapı stoğu taşıyıcı sistem özelliklerinin yetersizliği, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler sayılabilir.

İSTANBUL'UN DEPREMDE EN RİSKLİ İLÇELERİ

Beylikdüzü ve Ataşehir: Nüfus yoğunluğunun ve yüksek katlı yeni binaların fazla olduğu ilçeler. Özel okullar da bu bölgede yoğunlaşmış. Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinin heyelan bölgesinde bulunmaları sebebiyle çökmeler gerçekleşebiliyor.

Esenyurt: Yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göçmen yoğunluğu ile depremden etkilenme riski yükselen bir ilçe.

Silivri ve Tuzla: Aktif fay hattına yakın olmaları, alüviyon kalınlığının fazla olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler ile depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçeler.

Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu: Bu ilçelerin tamamının etkileneceği öngörülüyor. Özel, devlet ve şehir hastanelerinin, okulların bu ilçelerde yoğun olması, yapı stoğunun eskiliği, olası etkiyi artırıyor.

Adalar: Fay hattına yakınlık ve yapı stoğunun eski olması nedeniyle yüksek risk taşımakla birlikte, nüfus ve yoğunluğunun azlığı, deniz ulaşım imkanlarının açıklığı, trafik problemi olmaması ilçeye ait diğer özellikler olarak ortaya çıkıyor.

Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar: Kalabalık ve yoğun nüfuslu ilçeler olmaları ve kapanması muhtemel yollar nedeniyle müdahale sürecinde diğer ilçelere göre fazlaca zorluk yaşanabilecek ilçeler olarak değerlendiriliyor.

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