İstanbul Dijital Medya 3 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Dijital Medya, bünyesinde Muhasebe Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin en az Lisans bölümlerinden mezun

Muhasebe ve vergi uygulama alanlarında en az 5 yıllık deneyime sahip

Tek düzen hesap planına hakim

E-defter, e-fatura süreçlerini ve uygulamalarını aktif olarak kullanan

MS Office programlarına hakim ve Excel bilgisi olan Logo programlarına hakim

Raporlama ve analiz yönü güçlü

iletişimi kuvvetli ve çözüm odaklı

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuralar yukarıda belirtilen web adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.