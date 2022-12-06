İstanbul Dijital Medya 3 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Dijital Medya, bünyesinde Muhasebe Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin en az Lisans bölümlerinden mezun
Muhasebe ve vergi uygulama alanlarında en az 5 yıllık deneyime sahip
Tek düzen hesap planına hakim
E-defter, e-fatura süreçlerini ve uygulamalarını aktif olarak kullanan
MS Office programlarına hakim ve Excel bilgisi olan Logo programlarına hakim
Raporlama ve analiz yönü güçlü
iletişimi kuvvetli ve çözüm odaklı
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuralar yukarıda belirtilen web adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.
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