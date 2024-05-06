Fatih Altaylı evinin önünde görünce dayanamadı. 'O kadar da değil' diyerek paylaştı

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Fatih Altaylı evinin önünde görünce dayanamadı. 'O kadar da değil' diyerek paylaştı
Evinin önünde sürpriz bir isimle karşılaşan Fatih Altaylı o anları sosyal medyadan paylaştı.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 11. ve 60. dakikalarda Hakim Ziyech, 38. ve 73. dakikalarda Dries Mertens, 59. ve 85. dakikalarda Mauro Icardi attı.

Sivasspor’un tek golünü ise 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

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Alınan bu farklı galibiyet sonrası Galatasaray taraftarı deliler gibi sevinirken Fatih Altaylı’dan flaş bir paylaşım geldi.

Evinin önünde Dries Mertens ile karşılaştığını söyleyen Fatih Altaylı Belçikalı yıldız ve oğlu Ciro Mertens ile çektiği resmi paylaşarak "Futbolla artık pek ilgilenmiyorum dediysem de, apartman kapısında gecenin kahramanları Mertens ve Ciro’yu görünce bir fotoğraf çektirmeyecek kadar da değil" dedi.

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