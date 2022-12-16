İstanbul Dijital Medya işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Dijital Medya, bünyesinde sosyal medya yöneticisi olarak istihdam etmek üzere1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Sosyal Medya mecralarında marka iletişimi konusunda tecrübeli,

Marka hedef kitlelerine ve mecra dinamiklerine uygun içerikler üretebilen,

Sunum hazırlayabilen, fikirlerini sunumla anlatmayı bilen,

Tasarım ekipleriyle koordineli çalışmayı bilen ve içerikler için onları yönlendirebilen,

Sosyal medyayı aktif kullanan, trendleri yakından takip eden ve mecralardaki yenilikleri erkenden deneyimleyen,

Dijital pazarlama araçlarının kullanımında ve raporlamasında deneyim sahibi,

Sahada/hizmet verilen marka lokasyonlarında çalışabilecek, içerik üretebilecek,

Yeni ve başarılı trendlere hızla adapte olup, iletişime dahil eden, Tercihen kurumsal marka deneyimi olan kişiler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuralar belirtilen web adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.