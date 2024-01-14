İstanbul Emniyetinden 50 noktada denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de denetim gerçekleştirdi.

Denetim esnasında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen kişileri durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Taksim'de yapılan denetimler esnasında çevredeki vatandaşları rahatsız eden, ve bir kişiyi darbeden bir şahıs Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.