İstanbul'da 221 noktada asayiş uygulaması: 568 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul'da 221 noktada asayiş uygulaması: 568 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 20.00 ila 22.00 saatleri arasında kent genelindeki 221 noktada gerçekleştirdiği uygulamada, 568 kişiyi gözaltına aldı.

Asayişin sağlanması amacıyla yapılan uygulamanın birinci aşamasına katılan 1444 personele, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot eşlik etti. İkinci aşamada ise 1340 personel, 22.00 ila 23.59 saatleri arasında umuma açık yerlerde “Huzur İstanbul” denetlemesini yaptı.

Toplam 243 bin 943 kişiye genel bilgi taraması yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 795 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 442 kişiye işlem yapıldı. Bu kişilerden 568’i gözaltına alındı.

Aramalarda 37 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 159 fişek, 7 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 10 bin 560 uyuşturucu hap, 148 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 565 lira ve 400 dolar ele geçirildi. Denetimlerde 18 kişiye idari işlem yapılırken toplamda 32 bin 125 lira da para cezası kesildi.

Halka açık 410 yerin denetlendiği uygulamada 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı. Ayrıca 39 bin 382 araç ve 2 bin 71 motosiklet kontrol edildi. Bunlardan 3 bin 633 araç ile 92 sürücüye işlem yapıldı. İşlem uygulanan araçlardan 30’u trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 1 milyon 695 bin 610 lira trafik cezası kesildi.

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