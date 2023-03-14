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Binaların çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bulunan Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yan binaların çatısına sıçradı. 6 binanın çatısı hasar görürken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:14
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İstanbul Esenyurt'ta binaların çatısı alev alev yandı

Binaların çatısı alev alev yandı
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İHA

Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında saat 13:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yan binaların çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina içerisini dunlar kapladı.

Binada bulunan vatandaşları, sokak sakinleri dışarı çıkardı. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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