﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mahallesi, 2945 Ada, 15 Parselde kain A-2 Blok Zemin kat 7 nolu bağımsız bölüm. Satışa konu taşınmaz adres olarak; Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi, 2011.Sokak, No:16D, Fi Towers Sitesi, A2 Blok, Kat: Zemin, D: 7 adresinde yer almaktadır. Taşınmaz; kat planı itibariyle (2+1 tipinde): salon, 2 oda, mutfak, banyo-tuvalet, ebeveyn banyo ve bir balkon hacimlerinden ibaret, net 84.70 m2, brüt 100 m2 kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazda salon ve odalarda zeminler laminat parke, duvarlar astar boyalıdır. İç mekan kapıları Amerikan panel, giriş kapısı çelik, pencere doğramaları pvc'dir. Mutfakta ahşap dolaplar ve mermerit mutfak tezgahı, banyoda ise vitrifiyeler tamdır. Taşınmaz bakımlı durumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.