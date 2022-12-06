Eyüpsultan'da İETT otobüsüne çarpan vatman tutuklandı

Alibeyköy’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.



33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tramvay sürücüsü Semi Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Zanlı nöbetçi savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Semi Ö. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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