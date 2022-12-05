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Son dakika haberi: İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile otobüs çarpıştı

Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:34
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Flaş... Flaş... İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile otobüs çarpıştı

Son dakika haberi: İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile otobüs çarpıştı
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AA'da yer alan habere göre, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Saat 09:15 sıralarında meydana gelen kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralıların ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve kaza yerinde yaralı kalmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT otobüsünün kaldırılma çalışması ise sürüyor. Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle itfaiye alana köpüklü su sıktı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tramvay ile çarpışan otobüsün savrularak yakınındaki bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik kulübesine çarpması yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesinin devrilmesi ve içinden otopark görevlisinin aniden dışarı çıkması görüntüye yansıdı.
 


- "Biz kulübeden zor çıktık"

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, basın mensuplarına, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi.

Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu." diye konuştu.

Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi.

Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı." dedi.

Yaralıların olduğu kazada otobüste sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 



 

 

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Cino
5.12.2022 10:51
Ne hikmetse İBB CHP'ye geçince sürekli kazalar, arızalar olmaya başladı. Yönetimin acilen değişmesi lazım  
 
TOPRAK
5.12.2022 10:25
kulübenin içinde duran şahıs için kader anı 15 ile 20. saniyeler arasında ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelmiş.  
 
Gokhan
5.12.2022 10:09
Deli kaç tane şoför çıkarılmış Ibb den..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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