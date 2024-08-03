İstanbul Festivali Manga’yla başladı

Kaynak: AA
İstanbul Festivali Manga’yla başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Festivali," Festival Park Yenikapı'da Manga konseriyle başladı.

Festivalin açılışında, Türk müziğinin önde gelen gruplarından Manga, 20 yıllık müzik yolculuklarını kutlamak için sahne aldı ve hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi.

Konserde, grup üyeleri sahneye davet ettikleri bir hayranlarıyla Linkin Park’ın "In the End" parçasını birlikte seslendirdi. Ayrıca, Cartel grubunun ünlü ismi Alper Ağa da konuk sanatçı olarak yer aldı ve 2009'dan sonra ilk kez Festival Park Yenikapı'da "Evdeki Ses" şarkısıyla sahneyi paylaştı.

Manga, 20. yaşlarını kesilen bir pastayla kutlarken, "Bir Kadın Çizeceksin" adlı popüler şarkısını on binlerce izleyicinin önünde seslendirdi.

new-folder-new-folder-new-folder-3-aa-35306784.jpg

new-folder-new-folder-new-folder-3-aa-35306788.jpg

thumbs-b-c-4157b8a5cc8c0f689a554a777c82b9b0.jpg

Son Haberler
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı Yaşam
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler Gündem
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler
Adana’da anız yangını ormana sıçradı Gündem
Adana’da anız yangını ormana sıçradı
23 kadın öldürüldü Gündem
23 kadın öldürüldü
Yurtdışından harç ödemeden iPhone alma yöntemi. Ünlü gazeteci bu paylaşımı yaptı ortalık karıştı Ekonomi
Yurtdışından harç ödemeden iPhone alma yöntemi. Ünlü gazeteci bu paylaşımı yaptı ortalık karıştı
Devrilen kamyon inşaat işçisini öldürdü Gündem
Devrilen kamyon inşaat işçisini öldürdü
Milliler yıkıldı Spor
Milliler yıkıldı