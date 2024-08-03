İstanbul Festivali Manga’yla başladı

Festivalin açılışında, Türk müziğinin önde gelen gruplarından Manga, 20 yıllık müzik yolculuklarını kutlamak için sahne aldı ve hayranlarına sevilen şarkılarını söyledi.

Konserde, grup üyeleri sahneye davet ettikleri bir hayranlarıyla Linkin Park’ın "In the End" parçasını birlikte seslendirdi. Ayrıca, Cartel grubunun ünlü ismi Alper Ağa da konuk sanatçı olarak yer aldı ve 2009'dan sonra ilk kez Festival Park Yenikapı'da "Evdeki Ses" şarkısıyla sahneyi paylaştı.

Manga, 20. yaşlarını kesilen bir pastayla kutlarken, "Bir Kadın Çizeceksin" adlı popüler şarkısını on binlerce izleyicinin önünde seslendirdi.