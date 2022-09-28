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İstanbul Gaziosmanpaşa’da icradan satılık daire

T.C. Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından İstanbul Gaziosmanpaşa'da net 92,50 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:08
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da icradan satılık daire

İstanbul Gaziosmanpaşa’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 6619 Ada 1 Parselde Kayıtlı Olan 27 C Tipi Blok 12.Kat (73) Nolu Meskenin (net 92,50 m² brüt 112,00 m²) Bulunduğu (İdari Adres) Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:34S Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresindedir. Taşınmazın bulunduğu site ve bloğun; Bodrum kat + zemin kat + 15 normal katı olmak üzere katlar altı daire üzeri, 87 bağımsız bölümlü ve 17 katlıdır. Bina giriş holü ve merdivenler mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, bina giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı, çift asansörlü, elektrik odalı, yangın merdivenli, peyzajlı, açık-kapalı otoparklı, doğalgazlı ısıtmalı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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