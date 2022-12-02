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İstanbul Halk Ekmek 33 personel alacak

İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde İstif Personeli, Üretim Personeli, Satın Alma ve İhale Uzman Yardımcısı ve Fason Denetim Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:39
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İstanbul Halk Ekmek 33 personel alacak

İstanbul Halk Ekmek 33 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde İstif Personeli, Üretim Personeli, Satın Alma ve İhale Uzman Yardımcısı ve Fason Denetim Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.

EKMEK KASALAMA - İSTİF PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen Unlu Mamüller sektöründe hamur hazırlama-hamur yoğurma veya tünel tip pişirme fırını tecrübesine sahip olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

35 yaşından gün almamış olmak

Sigara kullanmamak (Gıda güvenliği gereği)

En az lise mezunu (Tercihen Gıda Meslek Lisesi mezunu olmak)

Vardiyalı çalışmasında bir sakınca bulunmamak

Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

ÜRETİM PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen Unlu Mamüller sektöründe hamur hazırlama-hamur yoğurma veya tünel tip pişirme fırını tecrübesine sahip olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

35 yaşından gün almamış olmak

Sigara kullanmamak (Gıda güvenliği gereği)

En az lise mezunu (Tercihen Gıda Meslek Lisesi mezunu olmak)

Vardiyalı çalışmasında bir sakınca bulunmamak

Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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