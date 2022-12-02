İstanbul Halk Ekmek 33 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde İstif Personeli, Üretim Personeli, Satın Alma ve İhale Uzman Yardımcısı ve Fason Denetim Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.
EKMEK KASALAMA - İSTİF PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen Unlu Mamüller sektöründe hamur hazırlama-hamur yoğurma veya tünel tip pişirme fırını tecrübesine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak
35 yaşından gün almamış olmak
Sigara kullanmamak (Gıda güvenliği gereği)
En az lise mezunu (Tercihen Gıda Meslek Lisesi mezunu olmak)
Vardiyalı çalışmasında bir sakınca bulunmamak
Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
ÜRETİM PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen Unlu Mamüller sektöründe hamur hazırlama-hamur yoğurma veya tünel tip pişirme fırını tecrübesine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak
35 yaşından gün almamış olmak
Sigara kullanmamak (Gıda güvenliği gereği)
En az lise mezunu (Tercihen Gıda Meslek Lisesi mezunu olmak)
Vardiyalı çalışmasında bir sakınca bulunmamak
Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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