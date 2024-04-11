İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez

Fotoğraf Eminönü Vapur İskelesi'nden...Boşaldı göç etti İstanbullular denildi ama bu görünteye bu kalabalığa bakanlar şaştı kaldı...Parası olan gitmişti. Gidemeyenler de şehrin tadını çıkarmak istedi ama kalabalıkla karşılaştı.
Vapur, metro ve metrobüsler bedava olunca ortaya da bu görüntüler çıktı.
Bedava olan vapurların biri gitti biri geldi.
Metrolarda kalabalık oluştu. Herkes bir yerlere gitmeye çalıştı.
Eminönü'deki vapur iskelesi dolup, taştı.
Gemilere binemeyenler paralarına kıyıp, motorlara bindi.
İşte böyleydi Eminönü Vapur İskelesi'nin önü...
Vapura binebilmek için vatandaşlar uzunca bir süre beklemek zorunda kaldı.
Bedava olan metrobüslerde kalabalık oluştu.