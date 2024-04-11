İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez

Fotoğraf Eminönü Vapur İskelesi'nden...Boşaldı göç etti İstanbullular denildi ama bu görünteye bu kalabalığa bakanlar şaştı kaldı...Parası olan gitmişti. Gidemeyenler de şehrin tadını çıkarmak istedi ama kalabalıkla karşılaştı.