İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez

İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez
Kaynak: AA
İstanbul boşaldı boşalmasına da Eminönü vapur iskelesinde iğne atsan yere düşmeyecek fotoğraflar vardı. İstanbul'dan göç edemeyenler bedava olan vapurlara hücum edince ortaya da bu fotoğraflar çıktı
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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 1

Fotoğraf Eminönü Vapur İskelesi'nden...Boşaldı göç etti İstanbullular denildi ama bu görünteye bu kalabalığa bakanlar şaştı kaldı...Parası olan gitmişti. Gidemeyenler de şehrin tadını çıkarmak istedi ama kalabalıkla karşılaştı.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 2

Vapur, metro ve metrobüsler bedava olunca ortaya da bu görüntüler çıktı.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 3

Bedava olan vapurların biri gitti biri geldi.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 4

Metrolarda kalabalık oluştu. Herkes bir yerlere gitmeye çalıştı.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 5

Eminönü'deki vapur iskelesi dolup, taştı.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 6

Gemilere binemeyenler paralarına kıyıp, motorlara bindi.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 7

İşte böyleydi Eminönü Vapur İskelesi'nin önü...

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 8

Vapura binebilmek için vatandaşlar uzunca bir süre beklemek zorunda kaldı.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 9

Bedava olan metrobüslerde kalabalık oluştu.

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İstanbul hani tatile gitmişti. İğne atsan yere düşmez 10
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