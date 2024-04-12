İstanbulluların büyük çoğunluğu bir yere gidemedi. Ulaşım de bedava olunca bu izdihama razı oldular

İstanbul'da trafik yoğunluğu, yüzde 71 seviyelerine ulaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 karayolu gibi ana arterlerde aksamalar gözlendi. Toplu taşıma araçları ve duraklarda da benzer yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binmekte güçlük çekti.

Bayramın tadını çıkarmak isteyen İstanbullular, sahillere ve turistik lokasyonlara akın etti. Bu durum, özellikle Adalar'a ek seferler konulmasına neden oldu. Ancak, bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle vapura binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğunu gösteren uygulamasına göre, öğleden sonra trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Şehirdeki bu yoğunluk, bayramın son günü olan bugün de devam edeceğe benziyor.

İstanbul'da bayram yoğunluğu, hem şehir sakinlerinin hem de ziyaretçilerin hayatını etkiliyor. Trafikteki aksamalar ve toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar, bayramın üçüncü gününde de şehrin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Bayram boyunca toplu taşımaların ücretsiz olması yoğunluğun artmasında önemli bir etken olarak görülüyor. Ayrıca çok sayıda mülteci ve sığınmacı da bayram boyunca hem trafiğin hem de toplu taşımanın aşırı kalabalık olmasına neden oldu.

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