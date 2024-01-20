İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede kapattı

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, 2022’deki gibi 2023’te de Avrupa’nın en yoğun havalimanları listesinde ilk sırayı korudu. Havalimanında 2023’te günlük ortalama uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 1375’e çıktı. Ayrıca, 22 Haziran 2023’te 1684 uçuşla havalimanı ağı rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı’nı, Amsterdam Schiphol (günlük ortalama 1255 uçuş), Londra Heathrow (1251 uçuş), Paris Charles de Gaulle (1247 uçuş) ve Frankfurt havalimanları (1179 uçuş) takip etti.

Türkiye’de 2023’te günlük ortalama uçuş sayısı 3 bin 26’ya ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. Bu artışla Türkiye, Avrupa’da günlük ortalama uçuş sayısında en fazla artışı yaşayan ülke oldu. Bu durum, Türkiye’yi Avrupa’da en yoğun günlük uçuşa sahip ülkeler arasında 6. sıraya taşıdı.

Avrupa’da günlük ortalama uçuş sayısı en yüksek olan ülkeler ise Birleşik Krallık (5290 uçuş), İspanya (4616 uçuş), Almanya (4532 uçuş), Fransa (3999 uçuş) ve İtalya (3500 uçuş) oldu.

Türkiye’de 2023’te ortalama günlük uçuş sayısı, Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 yılına kıyasla yüzde 8 artış gösterdi. Avrupa genelinde ise 2023’te toplam uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 10,2 milyona ulaştı. Bu artış, özellikle yaz aylarında daha belirgin hale geldi. Avrupa genelinde toplam uçuşlar, Kovid-19 öncesi dönem olan 2019 seviyelerinin yüzde 92’sine ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ NEDİR?

İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi tüm fazları tamamlandığında, ana yolcu terminali dahil 6 bağımsız piste sahip olacak ve yolcu kapasitesi yılda 200 milyona ulaşacak. İlk fazı itibariyle 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, 1,4 milyon metrekarelik alanıyla hizmet veriyor.

Ayrıca, tüm operasyon altyapısı Faz 1 itibariyle 120 milyon yolcuya hitap edebilecek şekilde planlanmış ve operasyona alınmış. Talebin artması durumunda ise bu sayı havalimanının ekleme projesine bağlı olarak 200 milyon kişi sayısına kadar yükselebilecek.