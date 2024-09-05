İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı’nda 20 bin adet sülük ele geçirildi

Rusya’dan İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcunun valizlerinde yapılan kontrollerde, valizin içinde 20 bin adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza ekipleri, Rusya'dan gelen yabancı uyruklu bir yolcudan şüphelendi.istanbul-istanbul-havalimaninda-20-bi-374198-103589.jpg

29 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayda, X-Ray cihazından geçirilen yolcunun valizlerinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi.

Durum üzerine havalimanına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

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SÜLÜKLERE EL KONULDU

İncelemeler sonucunda Rusya vatandaşının, nesli tehlike altında olan canlı tıbbi sülükleri yasadışı bir şekilde ülkeye sokmaya çalıştığı belirlendi.

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Sayıları 20 bini bulan toplam 19 kilogram ağırlığındaki büyük boy canlı tıbbi sülüğe el konuldu.

Şüpheliye ise 1 milyon 312 bin 408 TL idari para cezası kesildi.

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