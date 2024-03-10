İstanbul için çok konuşulacak anket sonucu ortaya çıktı. İki aday arasındaki fark sadece 3 puan

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul için çok konuşulacak anket sonucu ortaya çıktı. İki aday arasındaki fark sadece 3 puan
Yerel seçim için geri sayım devam ederken İstanbul için çok konuşulacak anket sonucu ortaya çıktı. MetroPoll’ün açıkladığı son ankette İmamoğlu ve Murat Kurum arasında sadece 3 puanlık fark bulunuyor.

MetroPOLL Araştırma'nın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı" anketinin sonucu açıklandı.

Ankette katılımcılara, '31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?' diye soruldu.

Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34.7 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum 32.1 puan ile İmamoğlu'nu izledi. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş 4.9 puan, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu 2.5 puan, Zafer Partisi adayı Aziz Karamahmutoğlu 2 puan ve Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz 1.8 puan aldığı görüldü.

Kararsız, cevapsız ve protesto oy oransal olarak dağıtıldığında adayların oy oranı şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu: 43.5

Murat Kurum: 40.2

Meral Danış Beştaş: 6.1

Buğra Kavuncu: 3.1

Aziz Karamahmutoğlu: 2.5

Mehmet Altınöz: 2.3

Diğer: 2.3

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