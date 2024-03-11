Yeniden Refah'ın Ankara adayı Suat Kılıç'tan Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a hodri meydan

Etlik semti Giresun Caddesi’nde esnafla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi’nin ABB Başkan adayı Suat Kılıç, cadde üzerinde karanfil dağıttı.

Ziyaretlerinden sonra açıklamalarda bulunan Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart seçimlerinde en büyük çıkışı yapacağını ve sürpriz partisi olacağını belirtti.

Kılıç, oy oranlarında büyük bir artış beklediklerini vurgulayarak, “Toplumdaki ilgi ve alakayı, teveccühü bu anlamda görüyoruz ama gördüğümüzün ötesinde bir şey var. Her geçen günle birlikte adaylarımızın bilinirliğinin, tanınırlığının artmasıyla birlikte her geçen gün yükselen bir ivme, yükselen bir grafik var.

Gerçekten insanlarımız hem yerel hem genel sorunlara çözümün adresi olarak Yeniden Refah Partisi'ni görüyor. Bunda tabii ki en büyük etkeni görebiliyorum. En büyük etken özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde geride kalan beş yılın boşa geçen bir beş yıl olması.

Ankara'nın geride kalan beş yılında trafik problemi çözülemedi. İçme suyu problemi çözülemedi. Kanalizasyon suları arıtılamadı. Bir tane metro hattının ihalesi yapılamadı. Şu an Keçiören'deyim, ‘Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı’ diye bakıyorum. Sağıma bakıyorum, bir şey göremiyorum. Soluma bakıyorum, bir şey göremiyorum. Yani parkları, bahçeleri açık tutmaktan, sosyal yardımlardan ibaret değildir belediyecilik” dedi.

“ANKARALI ONA GÖRE BAŞKANINI SEÇSİN”

Kılıç, televizyon kanallarında yayın imkanlarından yararlanamadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

“Bir yandan da hızlı bir şekilde afişlerimiz indiriliyor. Ankara'da neredeyse bir tane bile afişimiz kalmadı. Artık bunların afiş koparan ekipleriyle rekabet edecek gücümüz de kalmadı. Ha babam de babam gece yarılarından sabahlara kadar afişlerimizi söküp indiriyorlar. Getirip kapımıza bıraksalar belki dönüp yeniden asacağız. Çöplerde bakıyoruz, çöplerde bulamıyoruz. Nereye götürüp attıkları bile belli değil.

Biz hazine yardımı alan bir siyasi parti değiliz. Kimsenin parasıyla da bu afişleri yapmıyoruz. Kul hakkıdır, günaha giriyorsunuz. Yapmayın etmeyin. Afişleri söküp atmayın, koparmayın. Sayın Keçiören Belediye Başkanı'yla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın posterleriyle dolu. Yazıktır, günahtır. Bizimkileri de biraz imkan tanıyın. Demokrasi değil mi bu, adil bir yarış değil mi? Biz de bu yarışta olmalı değil miyiz? Madem posterlerimizi indirmeye bu kadar meraklısınız o zaman gelin projelerimizi yarıştıralım. Vizyonlarımızı yarıştıralım. Sizin Ankara için beş yılda yapamadıklarınızı bizim önümüzdeki beş yılda yapacaklarımızı konuşalım.

Sayın Yavaş'a da Sayın Altınok'a da çağrıda bulunuyorum. Diledikleri televizyon kanalında, diledikleri moderatörlerin soruları eşliğinde canlı yayınlara çıkalım, projelerimizi konuşalım.

Projelerimizi yarıştıralım. Ankaralı vizyonlarımızı görsün, yaklaşımlarımızı görsün, hedeflerimizi görsün, kaynağı nasıl bulacağımızı, parayı nasıl geliştireceğimizi, belediyeyi bu borç yükünden nasıl kurtaracağımızı Ankaralı görsün ona göre kararını versin. Projelerimiz başkentin yüzünü güldürecek projeler.

O zaman gelin bu projeleri beraber konuşalım, tartışalım, paylaşalım. Eğer kendileri hepimizi birden yayına çıkaracak bir kanal bulamıyorlarsa kanalı bulma sözünü de ben kendilerine veriyorum. Ve açık çağrıda bulunuyorum. Gelin beraber bir televizyon ekranına çıkalım. Sizin belirleyeceğiniz kanalda, sizin belirleyeceğiniz moderatörün sorularına cevap verelim. Ve Ankaralı bizi görsün, oylasın, seçsin. Ona göre başkanını belirlesin.”

"SAYIN YAVAŞ MAZERET ÜRETMEYİ BIRAKIN"

Kılıç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Geriye dönüp bakıyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağında. Ama ileriye dönüp bakıyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında bir metro ihalesi yapacak, parası yok, kaynağı yok, imkanı yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef belediye meclisinden yetki alamadığından yakınıyor, hükümetten destek göremediğinden yakınıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı para bulamadım diye dert yanılacak bir makam değildir. ‘Belediye meclisinden destek alamadım’ diye dert yanılacak bir makam değildir. ‘Metro nerede’ diyene, ‘destek vermiyorlar’ diye dert yanılacak bir yer değildir.

Suat Kılıç, Yeniden Refah Partili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda başkentin borç yükünü artırmayacak. Cumhurbaşkanı'yla, bakanlarla, para buldum bulamadım, destek aldım, alamadım polemiği içerisinde olmayacak. Başarısız olmayacak, yapamadığı işler içinde ‘biz muhalefetiz, bize destek vermiyorlar, belediye meclisinden katkı alamıyoruz’ gibi mazeret arayışında olmayacak.

Sayın Yavaş'a bir çağrım var. İş üretemediniz. Metro hattı üretemediniz. Trafik problemini çözemediniz. Atık su arıtma kapasitesini artıramadınız. Proje üretemeyeceksiniz belli. İş üretemeyeceksiniz belli. Şehrin sorunlarını çözemeyeceksiniz belli bari mazeret üretmeyi de bırakın. Mazeret üretmeyi bırakın. Bu şehir bir beş yılını daha bu mazeretlerle yitirmesin, kaybetmesin.”