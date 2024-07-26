İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kaynak: AA
İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kara yolunun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kömürlerin yola saçılması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Ekipler, kömürlerin temizlenmesi ve aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Bingöl’de kırsal alanda yangın çıktı Yerel Haberler
Bingöl’de kırsal alanda yangın çıktı
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa... Gündem
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa...
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet Spor
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet
Fabrikada zehirlendiler onlarca işçi hastanelik oldu Gündem
Fabrikada zehirlendiler onlarca işçi hastanelik oldu
RTÜK şimdi de müzik klipleri ve şarkı sözlerine kafayı taktı Gündem
RTÜK şimdi de müzik klipleri ve şarkı sözlerine kafayı taktı
Görüntüler Türkiye'den... Cep telefonuyla kaydedildi Yerel Haberler
Görüntüler Türkiye'den... Cep telefonuyla kaydedildi
Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi Magazin
Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi