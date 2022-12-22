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Motosikletli sapık yakalandı! 5 kadını asansörde taciz etmişti

İstanbul Kadıköy'de motosikletli Oğuzhan Ö.'nin farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:55
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İstanbul Kadıköy'de farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edilen motosikletli Oğuzhan Ö. polis tarafından yakalandı

Motosikletli sapık yakalandı! 5 kadını asansörde taciz etmişti
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Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti. Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

(Kaynak: DHA)

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