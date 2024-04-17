İstanbul Kartal'da 12 saatlik planlı su kesintisi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Kartal'da 12 saatlik planlı su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Kartal ilçesinde 18 Nisan Perşembe günü saat 10:00 ile 22:00 arasında bir dizi mahallede su kesintisi olacağını duyurdu.

Kesintinin sebebi, Kartal Esentepe'de yapılacak olan su deposu çalışmaları.

İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, Kartal Esentepe'de inşa edilecek 10000 m³ kapasiteli su deposunun inşaatı için 18 Nisan 2024 Perşembe günü sabah saat 10:00 ile gece saat 22:00 arasında 12 saatlik bir süre boyunca, 01200mm ÇB borunun bağlantısının yapılması gerekiyor. Bu nedenle, aşağıdaki mahallelere su verilemeyecek:
- Çavuşoğlu
- Topselvi
- Cumhuriyet
- Esentepe
- Karlıktepe
- Atalar
- Cevizli
- Gümüşpınar
- Orta
- Petroliş
- Uğur Mumcu
- Yakacık Çarşı
- Yakacık Yeni
- Yukarı
- Hürriyet
- Kordonboyu
- Orhantepe
- Soğanlık Yeni
- Yalı
- Yunus Mahalleleri.

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