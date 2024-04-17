İstanbul Kartal'da 12 saatlik planlı su kesintisi

Kesintinin sebebi, Kartal Esentepe'de yapılacak olan su deposu çalışmaları.

İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, Kartal Esentepe'de inşa edilecek 10000 m³ kapasiteli su deposunun inşaatı için 18 Nisan 2024 Perşembe günü sabah saat 10:00 ile gece saat 22:00 arasında 12 saatlik bir süre boyunca, 01200mm ÇB borunun bağlantısının yapılması gerekiyor. Bu nedenle, aşağıdaki mahallelere su verilemeyecek:

- Çavuşoğlu

- Topselvi

- Cumhuriyet

- Esentepe

- Karlıktepe

- Atalar

- Cevizli

- Gümüşpınar

- Orta

- Petroliş

- Uğur Mumcu

- Yakacık Çarşı

- Yakacık Yeni

- Yukarı

- Hürriyet

- Kordonboyu

- Orhantepe

- Soğanlık Yeni

- Yalı

- Yunus Mahalleleri.