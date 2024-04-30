Panathinaikos başkanını çıldırttı. Fatih Terim'in biletini kestiler

Aralık ayında Ivan Jovanovic'in gönderilmesi üzerine büyük umutlarla Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim hayal kırıklığı yarattı.
MUCİZELERE KALDI
Şampiyonluk Turu’nun oynandığı Yunanistan’da önce lider AEK’e 3-0 ardından da sahasında Aris’e 1-0 kaybederek 3. Sıraya gerileyen Panathinaikos’un şampiyonluk hayalleri mucizelere kaldı.
Art arda alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim hakkında hayal kırıklığına uğrayan Panathinaikos başkanı Giannis Alafouzos kararından döndü.
BİLETİ KESİLDİ
Yunan basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim’in seneye de takımın başında kalacağını açıklayan Giannis Alafouzos deneyimli teknik adamın biletini kesti.
Şampiyonluk Turu’nun sona ermesinin ardından Giannis Alafouzos’un Fatih Terim ile yollarını ayırması bekleniyor.
TARAFTARLAR YUHALAMIŞTI
Aris karşılaşması sona erdikten sonra stadı terk etmeyen 2 bin civarında Yunan taraftar Fatih Terim'i dakikalarca yuhalamış o görüntüler gündem olmuştu.