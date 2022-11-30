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Kamyonet ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kartal'da kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:46
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İstanbul Kartal'da kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Sebze ve meyveler yola saçıldı

Kamyonet ve minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde seyir halinde olan Mahfuz Erdoğmuş'un kullandığı 34 BUJ 58 plakalı sebze meyve yüklü kamyonet, Seddülbahir Caddesi'nden gelen Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki 34 LCD 774 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi. Araçta bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Servis minibüsü de savrularak kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi tek yönlü trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü Erdoğmuş ve yanındaki Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Ocakçı'yı bulundukları yerden çıkararak, sağlık görevlilerine teslim etti.

Ağır yaralanan Erdoğmuş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde çift yönlü trafiğe açıldı.

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