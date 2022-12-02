TIR'ın deposundaki tüm mazot çalındı

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kartal’da Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliye işiyle uğraşan Recep Ateş TIR'ını akşam saatlerinde evinin yakınına park etti. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen Ateş, yakıt deposunun kapak kilidinin kırıldığını ve depoda bulunan 600 litre yakıtın hırsızlar tarafından kurulan bir düzenekle çalındığını fark etti.

Ateş daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırarak geniş çaplı inceleme başlattı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

TIR'ından yakıt çalınan Recep Ateş, “Akşam geldim arabamı buraya bıraktım. Saat gece 3 civarlarında kamera kayıtlarında görünüyor. Bir araç geliyor aracımın ön tarafına yanaşıyor. Sonra da aracımın deposundaki 600 litre mazotu çalıyor gidiyorlar. Mağduruz. Para kazanamıyoruz zaten, mazot pahalı. İşimiz kötü. Polise başvuru yaptım. Olay yeri inceleme geldi, baktı, kayıtları aldı. Deponun kapağının kırıldığı zaten ortada, her şey görünüyor” diye konuştu.

Öte yandan şüpheli şahısların otomobil ile 600 litre yakıt çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.