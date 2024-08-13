İstanbul Küçükçekmece’de 205 ev hırsızlığından aranan 2 kadın tutuklandı

Polisin müdahalesiyle yakalanan kadınlardan birinin 36 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenirken, ikisinin toplamda 205 ev hırsızlığından arandığı tespit edildi. Kadınlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki kimliği belirsiz kadın, dış kapısı açık olan bir binaya girdi. Dairelerin zillerine basarak evde kimse olup olmadığını kontrol eden kadınlar, güvenlik kamerasını fark edince kapıları zorlamaya devam etti. Evlerden içeri girmeden kaçan kadınlar, apartman yöneticisinin güvenlik kameralarındaki görüntülerle polise bildirmesi üzerine kısa sürede yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyeti'nin yaptığı Genel Bilgi Taraması’nda, F.T. isimli kadının 36 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ve iki şüphelinin toplamda 254 suç kaydına sahip olduğu belirlendi. Polis, kadınların toplamda 205 eve hırsızlık amacıyla girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan kadınlar, sorgularının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.