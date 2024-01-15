İstanbul Lale Vakfı’nda dikim eğitimleri başladı

Rengarenk çiçekleriyle sadece bahar aylarında görmeye alışkın olduğunuz lale, artık yılın her döneminde yaşam alanlarınıza zarafet katacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde lalenin bir Türk çiçeği olduğu olgusunu yansıtmayı, lale türlerinin araştırılmasını ve üretiminin geliştirilmesini amaçlayan İstanbul Lale Vakfı, lalelerin park ve bahçelerin yanı sıra yaşam alanlarınızda da yetiştirilebilmesi amacı ile lale dikim seti hazırladı. İstanbul Emirgan Korusu içinde bulunan İstanbul Lale Vakfı’nda dikim setli lalelerinizi eğitmenler eşliğinde dikebileceğiniz gibi, verilen bilgilere göre kendiniz de aşama aşama uygulayabilirsiniz.

MÜZESİNİ DE MUTLAKA ZİYARET EDİN

Dış mekanda, Mart ayına kadar uygun koşullarda dikilen laleler, Mayıs ayında çiçek açmış olacak. Çiçeği geçtikten sonra uygun ortamda saklanan lale soğanları bir sonraki yıl tekrar dikilebilecek. Lale soğanı dikimi için vakfa geldiğinizde Türk sanat ve kültüründe önemli yere sahip lale figürü ile bezeli eserlerin sergilendiği İstanbul Lale Müzesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 20. yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop-art hareketinin öncüsü Andy Warhol’un 125 eserinin yer aldığı “Andy Warhol-İstanbul” Sergisi’ni de gezmeniz de mümkün.