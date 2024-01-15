Bunu yaptırmayan araç sahibi 10 bin TL ceza ödeyecek. Yüzde 58 zam geldi

Hava kirliliğine karşı alınan önlemler kapsamında başlayan uygulama sonrası egzoz muayenesii önem taşımaya başladı.

Yaptırmayan sürücülere ceza kesileceği belirtilirken bu yılki egzoz muayenesinin yaptırımı da belli oldu.

Egzoz muayenesi yaptırma ve hava kirliliğini azaltma çalışmaları bünyesinde artık bu işlemi yaptırmayana 9 bin 943 lira ceza uygulanacağının altı çizildi.

Bununla birlikte Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulama konusunda denetimlerin titizlikle devam ettiği aktarıldı.

EGEDES uygulaması ile daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmanın amaçlandığı ifade edildi.

EGEDES sistemi, egzoz muayenesi yaptırmamış araçları tespit ederek trafik akışını engellemeden denetlemeye verilen ad olarak da tanımlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerini ise uyarmaya devam ediyor.

YÜZDE 58 ZAM GELDİ

2023 yılı için egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın getirdiği idari para cezası 6 bin 275 liraydı.

Bu rakamın yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Dolayısıyla yeni rakam artık 9 bin 943 liraya yükselmiş oldu.

Aynı aracın, yönetmeliklerle belirlenen emisyon standartlarına aykırı bir durum oluşturması durumunda ise ödenecek ceza miktarı ise 19 bin 879 liraya yükseldi.