Ünlü sucuk markasında enfeksiyon tespit edildi. Tüm marketlerden toplatılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sucuk markasında enfeksiyon tespit edildi. Tüm marketlerden toplatılıyor
Türkiye'nin ünlü et üreticisi olan markanın sucuğundan enfeksiyona sebebiyet veren bakteri tespit edildi. Markanın ürünleri marketlerden toplatılmaya başlandı.

Artı49'un haberine göre, Türkiye'nin en ünlü sucuk markaları arasında yer alan Yayla Sucuk markasının ürünlerinde E. Coli bakterisi tespit edildi.

Ürünlerde E. Coli bakterisi tespit edilmesinin ardından harekete geçen Almanya hükümeti ürünlerin marketlerden toplatılması kararını aldı. Ürünü satın alan müşteriler fiş ibraz etmeden ücretlerini geri alabilirler.

Enfeksiyona sebebiyet vermesi nedeniyle toplatılan ürünlerin bilgileri şu şekilde;

Ürün adı: Yayla Sucuk dilimler halinde Ambalaj birimi: 200g, 80g, 250g Seri no: 10865984, 10855916 Son kullanma tarihi: 14.01.2024, 23.02.2024 ve 01.03.2024

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E. COLİ BAKTERİSİ NEDİR?

E. coli bakterisi, idrar yolu enfeksiyonlarının temel nedenidir. Bu bakteriler çoğunlukla bağırsaklarda bulunur ve özellikle Escherichia coli türüne aittir. İdrar yolu enfeksiyonları, bu bakterilerin rektum bölgesinden yukarı doğru hareket ederek idrar yoluna ulaşmaları sonucunda ortaya çıkar. Bu süreç, bakterilerin idrar yolunda enfeksiyona sebebiyet vermesiyle karakterizedir.

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