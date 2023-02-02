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İstanbul’da bariyer araca girdi koltuk dışarı fırladı

İstanbul’da D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada aracın önünden girip arkasından çıkan bariyerle birlikte koltuk da yol kenarında kaldı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:46
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İstanbul Maltepe'de feci kaza. Bariyer araca girdi koltuk dışarı çıktı

İstanbul’da bariyer araca girdi koltuk dışarı fırladı
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Kaza, saat 12.15 sıralarında D-100 Karayolu, Maltepe ilçesi Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 RM 3553 plakalı, Mehmet Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

BARİYERE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle bariyer araca girerken sürücü Yıldız araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldız'ın tedavi altına alındığı durumunun ağır olduğu öğrenildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, Yıldız'ın oturduğu koltuğun bariyerlerde kaldığı görüldü. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İNCELEME BAŞLADI

Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Kaynak: DHA)

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