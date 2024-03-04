İstanbul merkezli 10 ilde ‘Şasi 1’ operasyonu

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 10 ilde ‘Şasi 1’ operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen “Şasi 1” operasyonu kapsamında, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 45 otomobil ele geçirildi ve 27 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin ağır hasarlı araçları çalıntı veya hacizli araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirerek sattıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Kırşehir, İzmir, Adıyaman ve Samsun’da gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle deprem bölgelerinden gelen ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı 45 araç bulunurken, suç örgütü lideri Abdullah P. dahil 27 kişi gözaltına alındı. İki şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve operasyonda ele geçirilen 44 araç sahiplerine iade edildi. Bazı araçlar Ataşehir Yediemin Otoparkı’nda sergilendi.

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