İstanbul Personel Yönetim AŞ 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde aşçı yardımcısı olarak istihdam etmek üzere1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
İlköğretim mezunu olması
Tercihen meslek lisesleri yiyecek içecek servis hizmetleri alanı mezunu olmalı
Daha önce benzer pozisyonlarda 2 yıl çalışmış
Temizlik kurallarına dikkat eden kişi olması tercih sebebi sayılacaktır
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen belgesine sahip olmak
Gıda işletmelerinde çalımasına mani herhangi bir sağlık sorunu olmaması
Vardiyalı çalışma sistemine uygun olması
Erkek personel olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular formdaki web sitesi üzerinden yapılacaktır.
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