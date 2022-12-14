İstanbul Personel Yönetim AŞ 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde aşçı yardımcısı olarak istihdam etmek üzere1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

İlköğretim mezunu olması

Tercihen meslek lisesleri yiyecek içecek servis hizmetleri alanı mezunu olmalı

Daha önce benzer pozisyonlarda 2 yıl çalışmış

Temizlik kurallarına dikkat eden kişi olması tercih sebebi sayılacaktır

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen belgesine sahip olmak

Gıda işletmelerinde çalımasına mani herhangi bir sağlık sorunu olmaması

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olması

Erkek personel olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular formdaki web sitesi üzerinden yapılacaktır.