﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim A.Ş. bünyesinde destek personeli, diğer yardımcı sağlık personeli, acil tıp teknisyeni, hasta kabul kayıt görevlisi, radyoloji teknikeri, ebe, pretisyen, acil tıp teknisyeni, hemşire, laboratuvar teknisyeni, patoloji & laboratuvar teknikeri ve okul öncesi öğrenmeni olarak istihdam etmek üzere 32 personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
DESTEK PERSONELİ
En az lise mezunu olmalı
B sınıfı ehliyet sahibi olmalı
Aktif araç kullanıyor olmalı
İş deneyimi olmalı
DİĞER YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ
En az sağlık meslek lisesi veya lise mezunu olması gerekmektedir.
Lise mezunu olanların sağlık sektöründe en az 1 yıl deneyimi olması zorunludur.
Bilgisayar kullanmayı iyi derecede bilmesi gerekmektedir.
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