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İstanbul Sancaktepe’de icradan satılık depolu dükkan

T.C. İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından İstanbul Sancaktepe'de 89m² depolu dükkan icradan satılacak.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 16:57
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İstanbul Sancaktepe’de icradan satılık depolu dükkan

İstanbul Sancaktepe’de icradan satılık depolu dükkan
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Çiftlik Mevkii, 410 ada 18 parsel sayılı, 227,17 m² arsa miktarlı Arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın; zemin kat, 7 no'lu Dükkan nitelikli ve 15/100 arsa paylı bağımsız bölümün1/1 TAM hissesi borçlu adına kayıtlı iken 05/10/2022 tarih ve 33544 Yevmiyeli satış ile üçüncü şahıs adına tescil edilmiş olup, bu hisse satılacaktır. Bilirkişi raporuna göre; Konumu: Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi, 410 ada 18 parselde batısında Billur Sokak'a cepheli vaziyette ve diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmaz, 9 kapı numaralı bina dahilinde, zemin katta yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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