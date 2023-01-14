İstanbul Sarıyer SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; İstanbul Sarıyer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Hasta Yaşlı Bakım Hizmeti olmak üzere geçici 9 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*TC Vatandaş: Olmak

*Kamu haklarından mahrum olmamak

*Calismasina engel hali bulunmamak

*18-35 yaş aralığında olmak

*En az lise mezunu olmak

*Universitelerin Hasta-Yaşlı Bakımı ön lisans programlarından mezun olmak ya da Hasta-Yaşlı bakımı ile ilgili MEB onayl: veye Üniversite onaylı sertifikaya sahip olmak

*Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilir olmak

*Erkek adaylar için askerlik yapmıs yada askerliği tecil ettirmiş olmak

*Adli sicil kaydı olmaması

*Taksirli suçlar kasa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dişinda tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere;altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile

*Devletin güvenliğine.anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hirsizlik, nitelikli hirsizlik, dolandiricilik sahtecilik.güveni kötüye kullanma,hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti karıcı suçtan veya kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma göreve ilişkin sirri açıklama,Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği.mensubiyeti veva iltisakı vahut bunlarla ictihati bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*T.C Kimlik Fotokopisi

*Diploma Sertifika veve Geçici Mezuniyet Fotokopisi Sürücü Belgesi Fotokopisi

*2 adet vesikalık fotografi

*Sağlık Raporu (Aile Hekimi Raporu Gecerlidir)

*Adli Sicil Kaydı

*Ikametgah belgesi Le devletten)

*Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

*Kisa Özgecmis

*Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi