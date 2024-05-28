İstanbul-Sarıyer’de mahalle muhtarı kazada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
İstanbul-Sarıyer’de mahalle muhtarı kazada hayatını kaybetti

Sarıyer'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iki kişilik elektrikli araç, karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak durdu.

Ters dönen araç, karşı yönden gelen bir otomobil ile bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada, aracı kullanan Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram hayatını kaybederken, yardımcısı Süreyya Akkoca yaralandı.

Kaza, Bahçeköy yolunda 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram'ın yönetimindeki iki kişilik elektrikli araç, seyir halindeyken kayarak kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak karşı yönden gelen bir otomobil ile bariyerlerin arasına sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Süreyya Akkoca, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede Fulya Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sarıyer-Bahçeköy yolunun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Cenaze ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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