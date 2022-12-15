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Silivri'de 898 kaçak yapı yıkıldı

İstanbul Valiliği, Silivri'de İmar Barışı Yasası'nın kapsamı dışında kaldığı tespit edilen 1021 kaçak yapıdan 898'inin yıkım işleminin tamamlandığını, bugün itibarıyla 123 kaçak yapının yıkım çalışmalarının da başlatıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:07
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İstanbul Silivri'de 898 kaçak yapı yıkıldı

Silivri'de 898 kaçak yapı yıkıldı
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AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede hazine taşınmazları ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde bulunan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, milletin malı olan hazine taşınmazlarının haksız edinim çabalarına karşı, görevli kurumlarca etkin ve kapsayıcı müdahale yapıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Silivri Belediye Başkanlığının başarılı çalışmalarıyla, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra inşa edildiği ve İmar Barışı Yasası'nın kapsamı dışında kaldığı tespit edilen 1021 kaçak yapıdan 898'inin yıkım işlemi 14 Aralık 2022 itibarıyla tamamlanmıştır. 15 Aralık 2022 itibarıyla 123 kaçak yapının yıkım çalışmaları başlatılmıştır. Kaçak yapılaşmanın önlenmesiyle ilgili çalışmalara destek olan duyarlı vatandaşlarımıza, Silivri Kaymakamlığımız, Silivri Belediye Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ekiplerine teşekkür ediyoruz."

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