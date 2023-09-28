İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'nde beş katlı bir binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Son aktarılan bilgilere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti.