İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Şirinevler'de bir binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Son aktarılan bilgilere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'nde beş katlı bir binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Son aktarılan bilgilere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti.

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