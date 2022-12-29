İstanbul Şişli SYDV 2 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Muhasebe Elemanı olarak istihdam etmek üzere, 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Lisans düzeyinde eğitim veren 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

9- 2021 ve 2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az-60- (Altmış) puan almış olmak,

10- En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

11-İyi derecede bilgisayar (Windows, MS Office ve Internet Programları vb.) kullanma becerisine sahip olmak,

12-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, başvuru tarihi itibariyle son -1- (Bir) yıldır İstanbul İli Şişli İlçesinde ikamet ediyor olmak,

13-Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve akıl hastalığı bulunmamak. (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

14- Yapılan mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında güvenlik soruşturması yapılacak, soruşturma sonucunda göreve başlatılması sakıncalı görülen aday göreve başlatılmayacaktır.