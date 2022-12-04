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Pes dedirten hırsızlık! Ayakkabıyı kokladı, bisikleti çaldı

İstanbul Sultangazi'de apartmana giren hırsızlık şüphelisi, beğendiği ayakkabıyı didik didik inceleyerek kokladı. Ayakkabıları çalmaktan vazgeçen şüpheli, aynı katta bulunan bisikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:28
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İstanbul Sultangazi’de pes dedirten hırsızlık. Apartmana giren hırsızlık beğendiği ayakkabıyı kokladı. Ayakkabıları çalmaktan vazgeçti aynı katta bulunan bisikleti çaldı

Pes dedirten hırsızlık! Ayakkabıyı kokladı, bisikleti çaldı
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Olay, 2 Kasım Cuma günü saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, dış kapısı açık olan apartmana girdi. Bütün katları tek tek dolaşan şüpheli, ikinci katta bulunan dairenin önündeki bisikleti bir süre inceledi.

Daha sonra ayakkabılığa yönelen şüpheli, bir çift ayakkabıyı gözüne kestirdi. Şüpheli, ayakkabıyı alarak uzun süre inceledi, kokladı. Temiz bulduğu ayakkabıyı alan şüpheli, asansörün önündeki bisiklete tekrar yöneldi.

Bisikleti de inceleyen şüpheli, aldığı ayakkabıları yerine koyarak, bisikleti aldı ve apartmandan ayrıldı

O anlar ise, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişinin önce bisikleti incelediği daha sonra ayakkabılığa yöneldiği, burada beğendiği bir ayakkabıyı aldıktan sonra uzun süre incelediği ve kokladığı görülüyor.

Şüpheli incelediği ayakkabıyı yerine bıraktıktan sonra bisikleti alarak apartmandan ayrılıyor.

 

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