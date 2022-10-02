Abdest alırken 10 bin doları kaptırdı! Perdeleme yöntemini kullandı

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay Fatih Laleli Camii’ne ait şadırvanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye gelen yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı.

PERDELEME YÖNTEMİNİ KULLANDI

O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.’nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı. Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı.

24 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

(Kaynak: İHA)