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  • Abdest alırken 10 bin doları kaptırdı! Perdeleme yöntemini kullandı

Abdest alırken 10 bin doları kaptırdı! Perdeleme yöntemini kullandı

İstanbul Fatih’te bu kadarına pes dedirten bir hırsızlık yaşandı. Cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinin üzerine ceket asan hırsız, ceketten 10 bin dolar çaldı. Hırsızlık anı ise anbean kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:45
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Fatih’te cami şadırvanında pes dedirten hırsızlık. Abdest alacakmış gibi yaptı askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı. Perdeleme yöntemini kullandı

Abdest alırken 10 bin doları kaptırdı! Perdeleme yöntemini kullandı
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Hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay Fatih Laleli Camii’ne ait şadırvanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye gelen yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı.

PERDELEME YÖNTEMİNİ KULLANDI

O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.’nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı. Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı.

24 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

(Kaynak: İHA)

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jöntürk
2.10.2022 16:00
bu kadar parayı nerden bulmuş ülkeye kayıt dışı kaynagı belli olmayan para giriyor akp kara para aklıyor rezalet.  
 
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