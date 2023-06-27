İstanbul TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Otoyolun Edirne istikametinde seyir halindeki M.C'nin kullandığı 34 ET 1479 plakalı hafif ticari araç, Esenyurt mevkisinde bariyerleri aşarak, yolun kenarındaki ağaçların ve otların bulunduğu alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ambulansta müdahale edilirken, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Sürücü ve diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik işlemlerinin ardından normale döndü.