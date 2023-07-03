İstanbul'da tatil sonrası ilk iş günü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili tamamlandı, şehre geri dönen İstanbullular bu sabah 9 günlük aranın ardından iş başı yaptı.

Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Maltepe mevkii D-100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.

Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktalardan bir diğeri ise D-100 Mecidiyeköy mevkisi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak ölçüldü.