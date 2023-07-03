İstanbul'da tatil sonrası ilk iş günü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilin ardından İstanbul’da ilk iş günü, trafik yoğunluğu gözlemlendi. D-100 Karayolu’nda Mecidiyeköy ve Maltepe mevkilerinde araçlar güçlükle ilerlerken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 38’de kaldı.

İstanbul'da tatil sonrası ilk iş günü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili tamamlandı, şehre geri dönen İstanbullular bu sabah 9 günlük aranın ardından iş başı yaptı.

Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Maltepe mevkii D-100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.

Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktalardan bir diğeri ise D-100 Mecidiyeköy mevkisi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak ölçüldü.

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